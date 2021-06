เปิดกฎฟีฟ่า : กติกาว่าอย่างไรถ้าบอลโดนผู้ตัดสิน?

เกมโคปา อเมริกา มีจังหวะปัญหา เมื่อลูกบอลไปโดนผู้ตัดสิน ก่อนที่บราซิลจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนเป็นประตูตีเสมอ กติกาของฟีฟ่าเขียนไว้อย่างไร ติดตามที่นี่

เกมโคปา อเมริกา รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บราซิลสามารถพลิกเอาชนะโคลอมเบียไปได้ 2-1 จากประตูชัยของคาเซมิโรในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้าย ส่งผลให้พวกเขาการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว

ก่อนหน้าที่พวกเขาจะเก็บ 9 คะแนนเต็มจาก 3 นัด ทัพแซมบ้าต้องตกเป็นรองก่อนจากลูกตีลังกายิงสุดสวยของ หลุยส์ ดิอาซ ตั้งแต่นาทีที่ 10 และทางโคลอมเบียก็พยายามอย่างหนักที่จะรักษาสกอร์เอาไว้ให้ได้

อย่างไรก็ดี นาทีที่ 78 ก็เกิดจังหวะปัญหาที่กลายเป็นข้อถกเถียงมากมายในโลกออนไลน์ เมื่อเนย์มาร์จ่ายบอลไปโดนผู้ตัดสิน ก่อนที่บอลจะไหลมาเข้าทางลูคัส ปาเกต้า ซึ่งไหลออกทางกราบซ้ายให้เรนาน โลดี เปิดบอลให้โรแบร์โต ฟีร์มิโนโฉบเข้ามาโหม่งเข้าประตูไป

เมื่อลูกบอลไปกองอยู่ก้นตาข่าย ผู้เล่นโคลอมเบียก็วิ่งกรูเข้าไปประท้วงผู้ตัดสินกันยกใหญ่ ระหว่างที่ผู้ตัดสินกำลังปรึกษากับกรรมการนอกสนาม ก่อนที่สุดท้ายจะตัดสินใจเป่าให้ทางแซมบ้าได้ประตูตีเสมอเป็น 1-1 จากจังหวะนี้

Laws of the Game ระบุไว้ว่าอย่างไร?

ตามกติกาการแข่งขันที่ระบุไว้ใน Laws of the Game ฉบับล่าสุดประจำฤดูกาล 2020-21 พูดถึงกรณีดังกล่าวเอาไว้ในหมวด บอลที่ต้องหยุดเล่นและเล่นต่อ (The Ball In and Out of Play) หน้าที่ 90 ดังนี้

1. บอลหยุดเล่น

บอลจะหยุดเล่นเมื่อ

- ลูกฟุตบอลทั้งลูกข้ามเส้นประตู หรือเส้นข้างสนาม ไม่ว่าจะบนพื้นหรือกลางอากาศ

- ผู้ตัดสินเป่าให้หยุดเกม

- ลูกบอลสัมผัสผู้ตัดสิน, ยังอยู่ในสนาม และ

มีทีมใดทีมหนึ่งเริ่มต้นการบุกที่มีโอกาส (a team starts a promising attack)

บอลตรงเข้าประตู

มีการเปลี่ยนการครอบครองบอล

ในกรณีทั้งหมดนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการดร็อปบอล

2. บอลเล่นต่อ

บอลจะเล่นต่อไปในจังหวะอื่นๆ ทุกจังหวะที่โดนผู้ตัดสิน รวมถึงตอนที่บอลโดนเสา, โดนคาน หรือเสามุมธง และยังอยู่ในสนาม

ลูกโหม่งของโรแบร์โต ฟีร์มิโน สมควรเป็นประตูหรือไม่?

ถ้าว่าตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้น ประเด็นที่ควรพิจารณาคือการหยุดเล่น เมื่อบอลถูกผู้ตัดสินและยังอยู่ในสนาม ซึ่งเป็นจุดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ในฤดูกาล 2019-20 ว่าลูกดังกล่าวถือเป็นการทำให้ "มีทีมใดทีมหนึ่งเริ่มต้นการบุกที่มีโอกาส" ได้หรือไม่

หากว่าได้ ก็สมควรหยุดเล่น และเริ่มต้นใหม่ด้วยการดร็อปบอล แต่หากไม่ใช่ ลูกดังกล่าวก็สามารถปล่อยให้เล่นต่อไปได้ตามข้อ 2