เปิดกฎพรีเมียร์ลีก : ทำไม รีซ เจมส์ ถึงโดนใบแดง?

กองหลังเชลซีทำให้ทีมเสียจุดโทษและโดนไล่ออกจากสนามในเกมเสมอลิเวอร์พูล 1-1 มันสมควรเป็นจุดโทษและใบแดงหรือไม่ ลองเช็คกฎฤดูกาลล่าสุดของพรีเมียร์ลีก

เกมพรีเมียร์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลพบเชลซี เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา จบลงด้วยผลเสมอ 1-1 และสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงอย่างหนักในหมู่แฟนบอล คือการโดนใบแดงของรีซ เจมส์ ในช่วงท้ายครึ่งแรก

แนวรับวัย 21 ปี พยายามจะสกัดบอลที่บริเวณเส้นประตู แต่บอลไปโดนต้นแขนของเขา ซึ่งหลังจากที่ผู้ตัดสินดู VAR แล้ว ก็ตัดสินใจชี้ไปที่จุดโทษ และควักใบแดงไล่เจมส์ออกจากสนามในทันที

คำตัดสินดังกล่าว กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนัก หลายคนยอมรับว่ามันสมควรเป็นจุดโทษ แต่ไม่น่าจะถึงใบแดง ทว่าตาม IFAB Laws of the Game 2021-22 ซึ่งพรีเมียร์ลีกยึดถือว่าไว้อย่างไร เช็คกติกากันที่นี่

เป็นแฮนด์บอลหรือไม่?

ตาม IFAB Laws of the Game 2021-22 ข้อที่ 12 ว่าด้วยการฟาวล์และทำผิดกติกา พูดถึงในหัวข้อแฮนด์บอล (HANDLING THE BALL) เอาไว้ว่าจะเป็นแฮนด์บอลต่อเมื่อ

- จงใจสัมผัสบอลด้วยมือหรือแขน ยกตัวอย่างเช่นขยับมือหรือแขนเข้าหาบอล

- สัมผัสบอลด้วยมือหรือแขน ในขณะที่ทำให้ร่างกายดูใหญ่กว่าเดิมแบบไม่เป็นธรรมชาติ นักเตะจะถูกพิจารณาว่าทำให้ร่างกายใหญ่กว่าเดิมแบบไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อตำแหน่งของมือหรือแขน ไม่ได้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกายตามปกติในจังหวะนั้นๆ แต่วางมือหรือแขนให้อยู่ในบางตำแหน่ง นักเตะอาจเสี่ยงที่จะโดนลูกบอล และโดนลงโทษได้

จากสองข้อดังกล่าว สิ่งที่ควรพิจารณาคือในจังหวะนั้น รีซ เจมส์ มีการจงใจขยับแขนเข้าไปสกัดลูกบอลหรือไม่ หรือจงใจวางแขนแบบไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่า

อ่านบทความต่อด้านล่าง

สมควรโดนใบแดงหรือไม่?

จากกฎข้อเดียวกัน ในหัวข้อ การโดนไล่ออก (SENDING-OFF OFFENCES) ระบุไว้ว่านักเตะที่ทำตามผิดกติกาดังต่อไปนี้จะต้องโดนไล่ออกจากสนามทันที

- ปฏิเสธประตู หรือโอกาสทำประตูที่ชัดเจนของคู่แข่ง ด้วยการทำแฮนด์บอล (ยกเว้นผู้รักษาประตูในกรอบเขตโทษของตัวเอง)

ดังนั้น หากผู้ตัดสินเป่าให้จังหวะดังกล่าวของ รีซ เจมส์ ถือเป็นจุดโทษเพราะการแฮนด์บอล เขาจะถูกไล่ออกจากสนามทันทีตามกฎข้อนี้