เบเยรินซื้อหุ้น 'ฟอเรสต์ กรีน' ทีมรักษ์โลก

เอ็คตอร์ เบเยริน แบ็คขวาจอมบุกของอาร์เซนอล เข้าซื้อหุ้นของ ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส สโมสรระดับลีกทู และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองของทีม

ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติว่า เป็นสโมสรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก หลังเป็นสโมสรแรกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2017

"ฟอเรสต์ กรีน แสดงให้ผมเห็นอีกอย่าง" กองหลังชาวสแปนิช กล่าว

"หลายคนรู้สึกว่าปัญหาของโลกใบนี้ไม่มีทางออก แต่ ฟอเรสต์ กรีน ทำไปแล้วเยอะมาก ๆ"

"ผมตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ ผมจะช่วยทีมเท่าที่ผมทำได้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมเพิ่งระดมเงินนำไปปลูกต้นไม้ 6,000 ต้น ในป่าอะเมซอน"

เบเยรินหันมาให้ความสำคัญกับป่าไม้ในระยะหลัง โดยก่อนหน้านี้เขาเพิ่งทำแคมเปญปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น ต่อชัยชนะ 1 เกมของ เดอะ กันเนอร์ส

