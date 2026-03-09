เบื้องหลังโดนปลด! 'ชาบี'แฉ ลาร์ปอต้า ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัวจริงของ บาร์ซา

ชาบี เอร์นันเดซ เล่าย้อนเบื้องหลังการอำลาตำแหน่งเฮดโค้ช บาร์เซโลนา แบบหมดเปลือก โดยเผยว่าความสัมพันธ์กับ โจน ลาปอร์ต้า เคยยอดเยี่ยม แต่สุดท้ายกลับลงเอยด้วยความผิดหวัง พร้อมชี้ว่าบุคคลที่มีอิทธิพลจริงในการตัดสินใจปลดเขาไม่ใช่ประธานสโมสร
อาซูลกรานา ปลดกุนซือชาวสเปนออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 แม้เพิ่งกล่อมให้คุมทีมต่อได้ไม่นาน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าและประธานสโมสรไม่พอใจ ทั้งที่เคยตกลงจะให้คุมทีมจนหมดสัญญาปี 2025
อย่างไรก็ตาม ชาบี เผยว่าแท้จริงแล้วการปลดเขาออกจากตำแหน่งไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของประธานสโมสร แต่ได้รับอิทธิพลจากบุคคลที่เขาเชื่อว่ามีอำนาจอยู่เบื้องหลัง นั่นคือ อเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย
โดย เอเชบาร์เรีย คือคนสนิทของทั้ง ลาปอร์ต้า รวมถึงนักเตะหลานคนของ บาร์ซา แต่เคยตกเป็นข่าวว่าเขาคือคนที่ทำข้อมูลนักเตะที่ ชาบี ต้องการปล่อยตัวรั่วไหล จนทำให้นักเตะส่วนใหญ่ไม่พอใจกุนซือชาวสเปน
“ความสัมพันธ์ของผมกับประธาน ลาปอร์ตา ดีมาก ผมเซ็นสัญญากับบาร์ซาเพราะเขา แต่สุดท้ายเขากลับทำให้ผมผิดหวัง” ชาบี กล่าว
“ผมถูกปลดโดยที่ไม่มีใครบอกความจริงกับผม และมันเกิดจากอิทธิพลของ อเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย ผมเชื่อว่าเขาคือคนที่ตัดสินใจปลดผม”
"มันอาจยากที่จะเชื่อ แต่บาร์ซาในตอนนั้นถูกขับเคลื่อนโดย อเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย แทบทั้งหมด เขาเป็นคนที่ผมสนิทด้วย นั่นจึงทำให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดของผม"
ชาบี เล่าย้อนว่า ในเดือนมกราคมของฤดูกาลสุดท้ายที่คุมทีม เขาเป็นฝ่ายแจ้งสโมสรเองว่าจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาล เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสโมสรและตัวเขาเอง แต่ผลงานของทีมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริหารพยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจอยู่ต่อ
“ตั้งแต่ตอนนั้นทีมเริ่มชนะต่อเนื่อง และเป็นเวลา 2-3 เดือนที่พวกเขาพยายามบอกให้ผมอยู่ต่อ พวกเขาพยายามโน้มน้าวผม”
"ผมไปพบกับ อเลฮานโดรแบบตัวต่อตัว เพราะผมรู้ว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่าง ผมถามเขาว่าเขาคิดอย่างไร ผมบอกว่า "ดูสิ ผมมีข้อสงสัย เพราะคุณบอกให้ผมอยู่ต่อ แต่ผมไม่แน่ใจ" และเขาก็บอกผมว่าใช่ พวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับปีหน้า พวกเขากำลังวางแผน ประธานสโมสรก็ชัดเจนในเรื่องนี้..."
อย่างไรก็ตาม หลังการพ่ายแพ้ เปแอสเช ตกรอบ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก สถานการ์ของ ชาบี ก็เปลี่ยนไป
"ตอนนั้น อเลฮานโดร โทรมาหาผม ผมจำได้เพราะผมกำลังกลับจากไปรับลูกที่โรงเรียน เขาบอกว่าเราต้องพบกัน พวกเขามีการประชุมคณะกรรมการ และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเรื่องที่ผมจะอยู่ต่อ ผมบอกเขาว่าไม่มีปัญหา ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมจะลาออก และผมไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อ"