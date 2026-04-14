เบามาก! 'คาร์ริค'ชี้ใบแดง มาร์ติเนซ คือการตัดสินแย่ที่สุดที่เคยเห็น

ไมเคิล คาร์ริค เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วิจารณ์ผู้ตัดสินและ VAR อย่างหนัก หลังจาก ลิซานโดร มาร์ติเนซ ถูกไล่ออกจากสนาม ในเกมที่แพ้ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-2 คาบ้าน
จังหวะปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ VAR ตรวจพบว่ากองหลังชาวอาร์เจนตินาไปดึงผม โดมินิก คัลเวิร์ต-ลูวิน ก่อนที่ผู้ตัดสิน พอล เทียร์นีย์ จะถูกเรียกไปดูจอและตัดสินใจแจกใบแดงทันที ซึ่งกุนซือชาวอังกฤษชี้ว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินแย่สุดที่เขาเคยเห็น
“มันไม่ใช่การดึง ไม่ใช่การกระชาก และไม่ใช่จังหวะที่รุนแรงเลย เขาแค่แตะเท่านั้น แต่กลับโดนไล่ออก ที่แย่ที่สุดคือผู้ตัดสินถูกส่งไปดูภาพช้าเพื่อกลับคำตัดสินเพราะมองว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจน แต่มันน่าตกใจมาก” คาร์ริค กล่าว
“เขาเสียสมดุลจากจังหวะนั้น แล้วเหมือนไปแตะโดนผมด้านหลังเล็กน้อยจนยางมัดผมหลุดออกมา จนทำให้ภาพออกมาดูเหมือน…ผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร”
“นี่เป็นสองเกมติดแล้วที่เรามีการตัดสินแบบนี้เล่นงานเรา และจังหวะนี้คือหนึ่งในการตัดสินที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็น”
“เราออกสตาร์ตได้ไม่ดีนัก และเราก็เสียประตู ซึ่งจังหวะนั้นเกิดขึ้นหลังจาก เลนี โยโร โดนศอกกระแทกเข้าที่ด้านหลังศีรษะ”
“พวกเขาไม่ได้ย้อนกลับไปดูจังหวะนั้นเลย ซึ่งมันเป็นโมเมนต์สำคัญของเกม เราไม่สามารถสร้างจังหวะหรือความไหลลื่นได้อย่างที่ต้องการ แม้จะมีบางช่วงที่ดูดี แต่โดยรวมแล้วมันยังไม่พอในครึ่งแรก”