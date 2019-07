เบอร์ใหม่รับซีซันใหม่! หงส์คอนเฟิร์มอลิสซอนสวมเบอร์ 1

ลิเวอร์พูล แถลงยืนยัน อลิสซอน เบ็คเกอร์ ผู้รักษาประตูจอมหนึบของทีม จะย้ายมาใส่เสื้อเบอร์ 1 ลงเฝ้าเสาในฤดูกาล 2019-20

มือกาวชาวแซมบ้าเลือกใช้เสื้อเบอร์ 13 นับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับหงส์แดงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจย้ายมาใช้เสื้อเบอร์ 1 เหมือนในทีมชาติบราซิล เพราะ ลอริส คาริอุส เจ้าของเสื้อคนเก่า ยังอยู่ระหว่างย้ายไปเล่นกับ เบซิคตัส ด้วยสัญญายืมตัว

@Alissonbecker and @Alex_OxChambo have today taken their new #LFC squad numbers.https://t.co/PzFiHjeXf6