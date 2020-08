เบล,ฮาเมสหาย! เรอัล มาดริด เผยรายชื่อ 24 แข้งชุดลุยแมนฯซิตี้

เรอัล มาดริด ประกาศรายชื่อ 24 นักเตะชุดทำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดที่สองกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ปรากฎว่าไม่มีชื่อของ แกเร็ธ เบล และ ฮาเมส​ โรดริเกวซ

สองแข้งดาวดัง ส่อแววโบกมือลาทัพราชันชุดขาวค่อนข้างสูง หลังจากทั้งสองคนโดนตัดออกจากทีมชุดตัวจริงในระยะหลังมาตลอด โดยในเกมลาลีกาสเปนนัดส่งท้ายฤดูกาลกับเลกาเนสก็โดนตัดชื่อออกจากทีมมาแล้ว

ล่าสุดในเกมนัดชี้ชะตากับแมนฯซิตี้ที่เอติฮัด สเตเดี้ยม ซีเนดีน ซีดาน ยังคงไม่ใส่ชื่อของ เบล และ ฮาเมส อยู่ในทีมชุดนี้ ทว่ามีชื่อของ เซร์คิโอ รามอส อยู่ในทีมด้วยแม้เขาจะไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้ก็ตามเนื่องจากติดโทษแบน

อีกทั้งยังไม่มีชื่อของ มาเรียโน ดิอาซ ที่ถูกตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายชื่อ 24 นักเตะของเรอัล มาดริดชุดเยือนแมนฯซิตี้

ผู้รักษาประตู: กูร์ตัวส์, อาเรโอลา, อัลตูเบ

กองหลัง: การ์บาฆัล, มิลิเตา, รามอส*, วาราน, นาโช, เมนดี้, เอร์นาเดซ

กองกลาง: โครส, โมดริช, คาเซมิโร, บัลเบร์เด้, อิสโก้

กองหน้า: อาซาร์, เบนเซมา, บาสเกวซ, โยวิช, อเซนซิโอ, บราฮิม, วินิซิอุส, โรดรีโก้

📋 Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP