เบลยังไม่ทันเปิดตัว! 'เรอัล มาดริด'ส่งเบอร์ 11 ให้'อเซนซิโอ'

เรอัล มาดริด ส่งต่อเสื้อเบอร์ 11 ให้กับ มาร์โก อเซนซิโอ ใช้ในฤดูกาลนี้ แม้ว่าดีลย้ายทีมของ แกเร็ธ เบล ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

สตาร์ชาวเวลส์บรรลุข้อตกลงย้ายกลับรัง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล ซึ่งล่าสุดเขาเดินทางมาถึงสโมสรแล้วและเตรียมเปิดตัวกับทีมในวันนี้

ขณะที่วันนี้ลาลีกาได้ประกาศยืนยันรายชื่อและเบอร์เสื้อของนักเตะจากทุกสโมสรแล้ว ปรากฎว่า อเซนซิโอกลายเป็นเจ้าของเสื้อเบอร์ 11 คนใหม่ของราชันชุดขาว ซึ่งหลายคนรู้สึกติดใจประเด็นนี้ เพราะเบลยังไม่ทันเปิดตัวกับสเปอร์ส แต่สโมสรกลับเลือกที่จะส่งต่อเบอร์เสื้อของเขาให้นักเตะคนอื่นแล้ว

ส่วนเบลถูกย้ายไปใส่เสื้อเบอร์ 25 ซึ่งเขาจะใช้เบอร์นี้หากกลับมาจากการยืมตัว ด้านเบอร์ 20 ของอเซนซิโอ วินิซิอุส จูเนียร์ เป็นผู้รับช่วงต่อ

Asensio is now number 11. Vinicius is number 20 and Bale will be number 25 when he returns. pic.twitter.com/Tg7OnTfiPZ