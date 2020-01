เบียดเอริคเซน! แคสเปอร์คว้าแข้งแห่งปีเดนมาร์กสมัย 3

แคสเปอร์ ชไมเคิล ผู้รักษาประตูของ เลสเตอร์ ซิตี้ ผงาดคว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของเดนมาร์กประจำปีนี้

มือกาวจากค่ายจิ้งจอกสยามเบียดเอาชนะอีกหนึ่งตัวเต็งอย่าง คริสเตียน เอริคเซน จอมทัพจากสเปอร์ส คว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นสมัยที่ 3 ของตัวเอง

What an amazing feeling it is to be named the Danish footballer of the year. It’s an honour to receive an award like this with all the talented players we’ve got in this country 🏆 pic.twitter.com/IGQ46oohjM