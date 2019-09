เท้าชั่งทอง! สเตเก้น นายประตูบาร์ซาคนแรกทำแอสซิสต์ในศตวรรษที่ 21 (มีคลิป)

มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น นายด่านจอมหนึบของ บาร์เซโลนา สร้างสถิติเป็นผู้รักษาประตูของทีมคนแรกในศตวรรษที่ 21 ที่ทำแอสซิสต์ในลาลีกาสเปนได้

จอมหนึบวัย 27 ปีลงเฝ้าเสาในเกมที่ทัพอาซูลกรานาบุกไปเอาชนะเกตาเฟได้ 2-0 โดยไฮไลท์อยู่ที่ประตูแรก โดย สเตเก้น ออกมาตัดบอลนอกกรอบเขตโทษก่อนเปิดบอลยาวด้วยซ้ายไปให้ หลุยส์ ซัวเรซ หลุดเข้าไปยิงอย่างสวยงาม

