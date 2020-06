FaZe Clan องค์กรอีสปอร์ตชื่อดังของโลกร่วมมือกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรดังในพรีเมียร์ลีก ปล่อยเสื้อผ้าและจอยผลิตจำนวนจำกัด จากการประกาศของ “เรือใบสีฟ้า”

เสื้อผ้าคอลเล็คชันดังกล่าว ประกอบด้วย เสื้อยืด เสื้อฮู้ด กางเกงขาสั้น และผ้าพันคอที่แบ่งครึ่งโลโก้ของทั้งสองทีมคนละฝั่ง รวมถึงจอยของ SCUF ลายพิเศษ ที่จะทั้งวางขายและแจกฟรีในวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

การเปิดตัวคอลเล็คชันใหม่นี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายสัญญาเป็นพันธมิตรกันระหว่างสององค์กร นับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน 2019 โดยร่วมกันทำคอนเทนต์ ใช้สถานที่ฝึกซ้อมเกม FIFA ที่เดียวกัน จัดกิจกรรมในท้องถิ่น และขายเสื้อผ้า

การเป็นพันธมิตรระหว่าง FaZe และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถือเป็นการสานต่อวัฒนธรรมของทีมกีฬา โดยเฉพาะสโมสรฟุตบอล ที่ทำธุรกิจร่วมกันกับทีมอีสปอร์ต โดยล่าสุด ปารีส แซงต์ แชร์กแมง สโมสรดังแห่งลีกเอิง ฝรั่งเศส ก็เพิ่มหวนคืนสู่วงการ League of Legends โดยการเป็นพันธมิตรกับ Talon Esports

สำหรับ FaZe ยังคงมองหาลู่ทางขยายกิจการออกไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา พวกเขาเพิ่มซื้อกิจการอาหารเสริม CTRL และหนึ่งเดือนให้หลัง ก็ขยายสัญญากับเครื่องดื่ม G Fuel เพิ่มอีก 8 ปี

FaZe Clan x @ManCity - the Capsule Collection



Available tomorrow at 3PM Eastern / 12PM Pacific,

Only at https://t.co/6GfK7YqF1x pic.twitter.com/3XN2lasMNx