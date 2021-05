เทรนท์มาด้วย! อังกฤษแบโผแข้งลุยยูโรก่อนตัดตัว

แกเร็ธ เซาธ์เกท ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษประกาศรายชื่อ 33 นักเตะชุดสู้ศึกยูโร 2020 ก่อนตัดตัวเหลือ 26 คนในสัปดาห์หน้า ปรากฎว่า เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ที่มีข่าวหนาหูว่าอาจหลุดจากทีม มีชื่อติดอยู่ในทีมชุดนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน เซาธ์เกทยังเรียกแข้งหน้าใหม่อย่าง เบน ก็อดฟรีย์ แนวรับของเอฟเวอร์ตัน และ เบน ไวท์ กองหลังของไบรท์ตัน เข้ามาติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่าง ฟิล โฟเด้น, บูยาโก้ ซาก้า และเมสัน กรีนวู้ด ที่ถูกเรียกเข้ามาเช่นกัน

Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.