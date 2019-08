เทพธอร์สไตล์! สไนจ์เดอร์อวดหุ่นตุ้ยนุ้ยหลังแขวนสตั๊ด

เวสลีย์ สไนจ์เดอร์ อดีตเพลย์เมกเกอร์ชื่อดัง ทำเอาแฟนบอลต่างช็อคกันเป็นแถว เมื่อเขาโชว์หุ่นสุดตุ้ยนุ้ยระหว่างร่วมชมเกมลีกดัตช์ ระหว่าง อูเทร็ชท์ พบ วีวีวี-เวนโล

อดีตดาวเตะวัย 35 เพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน พร้อมผันตัวไปเซ็นสัญญาทำธุรกิจร่วมกับสโมสรในบ้านเกิดอย่างอูเทร็ชท์

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W