เติมเต็มกำลังใจทุกชุด! มาดามแป้ง อัดฉีด 500,000 แข้งสาวไทย แชมป์ FIFA Series 2026

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบเงินอัดฉีด 500,000 บาท ให้กับแข้งสาวทีมชาติไทย หลังผงาดคว้าแชมป์ FIFA Series 2026
"มาดามแป้ง" วีดีโอคอลมาให้กำลังใจทัพชบาแก้ว ก่อนลงเล่นนัดชิงชนะเลิศกับ ดีอาร์ คองโก ณ ราชบุรี สเตเดียม พร้อมประกาศอัดฉีดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ผลปรากฏว่า สาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อเร่งเครื่องยิงสองประตูในครึ่งหลัง จากฝีเท้าของ มาทิลดา โมร์เตนส์สัน และ วิรัญญา แกว่นกสิกรรม เอาชนะ ดีอาร์ คองโก ไปด้วยสกอร์ 2-0 คว้าแชมป์ FIFA Series 2026 ไปครอง
สำหรับ แข้งสาวไทยชุดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ “โค้ชอัลเฟรด” เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมทีมไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายนนี้