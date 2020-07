เตรียมพร้อมไทยลีก!จัดอบรมผู้ตัดสิน-ทบทวนกติกาVAR

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินจัดอบรมทบทวนกติกา VAR สำหรับการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล 2020

พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์​ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน​ เปิดเผยถึงการจัดอบรมผู้ตัดสินไทยลีก 1 (T1) จำนวน​ 60​ คน​ ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ว่า​

"การอบรมในแต่ละวันค่อนข้างที่จะเข้มข้น​ โดยเฉพาะการทบทวนกติกา​ VAR ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาอื่นๆ​ ที่เกี่ยวข้องเราใช้วิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาแนะนำผู้ตัดสินเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง"

"อย่างเช่น​ ฟาฮัด อับดุลลาเยฟ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ก็มาร่วม​บรรยายในหัวข้อ New Law of the Game, Penalty area incident, Challenge + VAR Content integrated, Offside + VAR Content integrated ผ่านทางออนไลน์​"

"ด้านฟิตเนส​ เรามี​อาจารย์แพรว สีหมากสุก​ ซึ่งเป็นวิทยากรด้านฟิตเนส ผู้ตัดสิน ระดับเอเอฟซี เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความฟิตให้แก่ผู้ตัดสิน​อย่างต่อเนื่อง"

สำหรับการจัดอบรมผู้ตัดสินไทยลีก 1 (T1) โครงการอบรมกติกาและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินไทยลีก 1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2563 ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี