ดาบิด เด เคอา ผู้รักษาประตูมืหนึ่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สุดเซอร์ไพรส์หลังเห็นชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนตัวเองกำลังให้สัมภาษณ์ทางทีวี

นายด่านชาวสเปนเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่โดดเด่นทั้งทรงผมและหนวดเคราอันเป็นเอกลักษณ์ แต่แล้วเจ้าตัวกลับต้องอึ้งเมื่อเห็นคนหน้าเหมือตัวเองกำลังให้สัมภาษณ์ทางช่อง Sky Sports

โดยชายคนดังกล่าวคือ สจวร์ต เค็ทเทิลเวลล์ เฮดโค้ชของ รอสส์ เคาน์ตี้ ทีมในศึกสก็อตติช พรีเมียร์ลีก นั่นเอง ซึ่งจอมหนึบปีศาจแดงถึงกับนำรูปของกุนซือรายนี้โพสต์ลงทวิตเตอร์ส่วนตัว โดยเพื่อนร่วมทีมหลายคนต่างพาเข้ามากดอิโมจิหัวเราะ

🤔 David De Gea or Stuart Kettlewell?



Manchester United number one @D_DeGea is seeing double at Ross County this evening... 😂