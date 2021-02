'เด เคอา'ส่งกำลังใจถึงอลิสซอนหลังเสียคุณพ่อ

ดาบิด เด เคอา ผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้กำลังใจ อลิสซอน เบ็คเกอร์ นายทวารของลิเวอร์พูล ที่ต้องสูญเสียพ่อบังเกิดเกล้า

นายด่านหงส์แดงต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ โชเซ อกอสตินโญ คุณพ่อวัย 57 ปีของเขา หายตัวไประหว่างลงไปเล่นน้ำขณะเดินทางไปพักผ่อนทางตอนใต้ของบราซิล ก่อนจะถูกพบเป็นศพในเวลาต่อมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการจมน้ำ

We are all with you pic.twitter.com/mLG2noMpXO