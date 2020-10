เดอะฮัลค์บาเยิร์น! กล้ามกอเร็ตซ์ก้าทำแขนเสื้อปริ

เลออน กอเร็ตซ์ก้า กองกลางจอมแกร่งของ บาเยิร์น มิวนิค กลายเป็นประเด็นที่ถูกแฟนบอลพูดถึงในเกมบุกเฉือน โลโคโมทีฟ มอสโกว 2-1 ในศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม หลังแขนเสื้อของเขามีรอยปริเพราะกล้ามของเขา

ห้องเครื่องวัย 25 พัฒนาสภาพร่างกายขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อ นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเสือใต้ในปี 2018 จากนักเตะที่มีร่างกายบอบบาง ตอนนี้เขากลายสภาพเป็นแข้งจอมพลังไปแล้ว

ล่าสุดความแข็งแกร่งด้านร่างกายของเขา ถึงขนาดทำให้แขนเสื้อแข่งปริระหว่างเกม หลังเขาเป็นคนโหม่งประตูช่วยทีมออกนำทีมดังของรัสเซีย

ทั้งนี้ กอเร็ตซ์ก้าถือเป็นกำลังสำคัญของบาเยิร์นชุดเทรเบิลแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

Leon Goretzka's triceps are so immense his shirt can no longer contain them pic.twitter.com/zdzXd0o5Z6