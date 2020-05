เดอะค็อปชอบใจ! ซาลาห์บุกคอมเมนท์ข่าวลือย้ายทีม

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ปีกตัวจี๊ดของลิเวอร์พูล ทำเอาเดอะค็อปยิ้มกันยกใหญ่ หลังเขาบุกคอมเมนท์ข่าวลือย้ายทีมของตัวเอง

Sky Sports ลงบทความเกี่ยวกับอนาคตของสตาร์อียิปต์ หลังมองว่านักเตะมีโอกาสถูกขาย จากการเปลี่ยนบทบาทการเล่นในปีนี้

Mohamed Salah making it clear what he thinks of the rumours 😂 #Liverpoolfc pic.twitter.com/l7UpI4S6yt