เดือนนี้ผีเหมา! แรชฟอร์ดคว้ายอดแข้งพรีเมียร์ลีก ม.ค.

มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนมกราคมในปี 2019

หัวหอกวัย 21 ปี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเดือนก่อน ด้วยการยิงไป 3 ประตู บวกกับอีก 1 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 4 นัด โดยหากแบ่งเป็น 3 นัดที่เขายิงได้ ปีศาจแดงสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดด้วย

Pace to burn ⚡ @MarcusRashford is the #PL POTM for January! @premierleague #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/IxflSMoNHg