เดือดในเกม! วิดิโอเผยแลมพาร์ดแจกฟักสตาฟฟ์ลิเวอร์พูล

มีการเปิดเผยคลิปเหตุการณ์ที่กุนซือสิงห์บลูส์ของขึ้นโต้เถียงกับผู้ช่วยรวมถึงกุนซือชาวเยอรมันของทัพหงส์แดง

มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่ แฟรงค์ แลมพาร์ด กุนซือของเชลซี ของขึ้นแจกฟักใส่สตาฟฟ์ของลิเวอร์พูล ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

ทัพสิงห์บลูส์เปิดฝ่ายบุกไปพ่ายหงส์แดงแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ 3-5 ในเกมนัดรองสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งในเกมมีจังหวะที่เป็นประเด็นซึ่ง มาเตโอ โควาซิช ทำฟาวล์ ซาดิโอ มาเน ก่อนที่ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ จะปั่นฟรีคิกให้ทางเจ้าบ้านขึ้นนำเป็น 2-0 โดยในจังหวะนั้น แลมพาร์ด ออกอาการหัวเสียกับการตัดสิน และได้มีปากเสียงกับ เป๊ป ลินเดอร์ส ทีมสตาฟฟ์ จนลามไปถึง เยอร์เก้น คล็อปป์

Lampard and Klopp ‘exchanging words’ in their technical areas last night. 😂🖕🏻 pic.twitter.com/lrIjNbpsb6 — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) July 23, 2020

“That’s not a f*cking foul!”

“I’m not asking you!”

“Shut up. F*ck off you as well!”

อย่างไรก็ตาม หลังเกมกุนซือสิงห์บลูส์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรกับเยอร์เก้น คล็อปป์ และให้ความเคารพลิเวอร์พูลเต็มเปี่ยม เพียงแต่เตือนม้านั่งสำรองว่าอย่าเหลิงกับชัยชนะของตนมากเกินไป ซึ่งหลังพิธีฉลองแชมป์ แลมพาร์ด ได้ไปร่วมยินดีกับนักเตะหงส์แดงในห้องแต่งตัวอีกด้วย