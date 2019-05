เด็กหมิ่นถ้วยแชมป์! ทีมชาติเกาหลีใต้ U18 แถลงขอโทษจีน

ทีมชาติเกาหลีใต้ ชุดอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมแถลงขอโทษสมาคมฟุตบอลจีน ในฐานะเจ้าภาพจัดรายการ แพนด้า คัพ เมื่อนักเตะของพวกเขาถ่ายภาพหมิ่นถ้วยหลังคว้าแชมป์

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเมื่อวานนี้ เมื่อมีดาวรุ่งโสมขาวรายหนึ่งเอาเท้าเหยียบบนถ้วยและทำท่าฉี่ใส่ นั่นทำให้สมาคมฟุตบอลจีนฉุนขาดและจี้สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ให้อธิบายเรื่องนี้โดยด่วน

In the Panda Cup International Youth Football Tournament awarding ceremony last night, Korean players, who won the title, celebrated the victory in a considerably impolite manner. Soon after the incident, which caused public anger in China, Korean players made an apology. pic.twitter.com/jE9z9GVavJ