เด็กสุดในโลก! ราชันดึงโค้ชวัย18ปีร่วมงาน

เรอัล มาดริด ยักษ์ใหญ่แห่งศึก ลาลีก้า ดึงตัว จอร์แดน ฮาดาเวย์ เจ้าของสถิติเฮดโค้ชอายุน้อยที่สุดในโลกมาร่วมงาน

เจ้าหนูจอร์แดนวัย 18 ปี เพิ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นกุนซือทีมชุดใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดในโลก หลังได้รับการแต่งตังให้คุมทีม เคร์วิส เอฟซี สโมสรที่มีอายุกว่า 100 ปี ในลีกประเทศเวลส์ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

แม้จะดูเด็กมากแต่ ฮาดาเวย์ มีดีกรีไม่ธรรมดาเมื่อผ่านการฝึกอบรมโค้ช B ไลเซนส์ ของยูฟาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยพยายามเอาดีทางเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ได้รับคำแนะนำว่าไม่น่าจะไปได้สวยจึงเบนเข็มสู่เส้นทางสายโค้ชตั้งแต่อายุ 16 ปี

"ถึงผมจะอายุน้อย แต่ผมรู้สึกมั่นใจเสมอว่าได้รับความเครพจากนักเตะ ผมบอกพวกเขาว่า ถ้าไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่ก็บอกมาเลย" ฮาดาเวย์ กล่าว

"เรามีผู้เล่นรุ่นใหญ่อยู่บ้าง ที่อายุมากสุดคือ 36 ปี แต่ผมให้คนที่อายุมากอยู่ใกล้ๆผม ขณะที่คนที่เด็กกว่าให้อยู่กับอุปกรณ์ของตัวเองไป"

"พวกเขาต้องเรียกผมว่าเจ้านายหรือเปล่าเหรอ? ใช่ และมันยังค่อนข้างแปลกสำหรับผมอยู่"

ฮาดาเวย์ เคยได้รับเชิญให้ไปบรรยายและฝึกอบรมโค้ชที่ เบร์นาบิว และจากนั้นก็กลายเป็นพนักงานให้ เรอัล มาดริด ซ็อคเกอร์ คลินิค อย่างเต็มตัวในเวลาต่อมา

"ผมถูกจดจำได้จากสโมสรที่รอผมจนจบ B ไลเซนส์ของยูฟ่า และตอนนี้ผมเป็นหนึ่งในทีมงานของเรอัล มาดริด แล้ว"

"มันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างพิเศษ การได้กระทบไหล่กับคนอย่าง ราอูล, อัลบาโร อาร์เบลัว, โรแบร์โต้ คาร์ลอส และ ซานติอาโก้ โซลารี เป็นสิ่งที่ผมรักมากเลย"

