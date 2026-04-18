เซ่นทำทีมตกรอบแรก! โค้ชโต่ย ยุติบทบาทภารกิจคุมช้างศึก U16 หลังจบ AFF

ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี นัดที่สาม
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย U16 พ่าย สปป.ลาว 2-3 และจบด้วยการเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มบี
"ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคน สำหรับผลงานของทีมชาติไทย U16 ชุดนี้ ในการมาลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน ก็ต้องยอมรับว่า ผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้ และอยากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจน้องๆ นักกีฬาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมา" โค้ชโต่ย กล่าว
"ขอบคุณ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ให้โอกาสผมในการทำหน้าที่เฉพาะกิจในครั้งนี้ ตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวผมก็ขอยุติบทบาท ในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U16 ชุดนี้"
"โดยหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลเด็กๆ ที่ได้คัดเลือกจากโครงการ Talent ID ส่งต่อให้กับทางฝ่ายเทคนิคของ สมาคมฯ ซึ่งเชื่อว่าน้องๆ หลายคนมีอนาคตและอยากให้ได้รับการสนับสนุนต่อไป"
"สุดท้ายก็อยากฝากแฟนบอลทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักกีฬาชุดนี้ต่อไป ผมเชื่อว่าทุกคนยังมีอนาคตและยังต่อยอดและพัฒนาได้ ขอบคุณครับ"