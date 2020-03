เซฟงบ 90 ล้านยูโร! แข้งม้าลายพร้อมใจลดค่าเหนื่อย

นักเตะของยูเวนตุส ตกลงหั่นค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อช่วยสโมสรลดค่าใช้จ่ายเป็นเงินราว 90 ล้านยูโร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บรรดาสโมสรทั่วยุโรปต่างพากันลดค่าเหนื่อนของนักเตะเพื่อลดรายจ่ายของสโมสร หลังทีมขาดรายได้เนื่องจากการแข่งขันที่ถูกระงับด้วยไวรัสโควิด-19 ที่ยังรุนแรงในหลายประเทศ

โดย บรรดานักเตะทัพม้าลายได้ตกลงร่วมกันในการลดค่าเหนื่อยของพวกเขาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 4 เดือนเพื่อช่วยสโมสรลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไป ซึ่งจะช่วยสโมสรลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 90 ล้านยูโรเลยทีเดียว

"สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส ขอประกาศเนื่องจากวิกฤตด้านสุขภาพในปัจจุบันอันเป็นเหตุให้การแข่งขันกีฬาต้องถูกระงับ เรามีข้อตกลงร่วมกับนักเตะและโค้ชทีมชุดใหญ่ในเรื่องค่าตอบแทนชดเชยในส่วนที่เหลือของฤดูกาลปัจจุบัน" แถลงการณ์ของ ยูเวนตุส

"ข้อตกลงร่วมกันในการลดค่าตอบแทนในอัตราเท่ากันของเดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน 2020 ซึ่งในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะและโค้ชจะเสร็จสิ้นตามข้อบังคับ"

"ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการเงินจากข้อตกลงร่วมกันนี้ทำให้สโมสรมีตัวเลขบวกเพิ่มขึ้นราว 90 ล้านยูโรสำหรับงบการเงินในฤดูกาล 2019/20"

"หากการแข่งขันฤดูกาลปัจจุบันถูกกำหนดวันเวลาแข่งขันใหม่ สโมสรจะทำการเจรจาด้วยการกระทำอันสุจริตต่อนักเตะและโค้ชถึงเงื่อนไขในการเพิ่มค่าตอบแทนโดยอิงจากการเริ่มต้นใหม่และการจบที่แท้จริงในการแข่งขันฤดูกาลอย่างเป็นทางการ"

"สโมสรขอขอบคุณนักเตะและทีมโค้ชสำหรับความมุ่งมั่นของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากของทุกคน"

Company notice | Agreement with the players and the coach of the first team.https://t.co/Wg2ZplkuPh pic.twitter.com/IOfmQV6Sha