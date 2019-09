เซ่นผลงานอุ่นเครื่อง! จีนปลด ฮิดดิ้งส์ พ้นกุนซือU22

สมาคมกีฬาฟุตบอลจีนฯทำการปลด กุส ฮิดดิ้งส์ กุนซือชาวดัตช์ พ้นตำแหน่งนายใหญ่ของทีมชาติจีนชุดอายุไม่เกิน 22 ปี และชุดลุยโอลิมปิค

ฮิดดิ้งส์ มานั่งแท่นนายใหญ่มังกรน้อยเมื่อต้นเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาพร้อมภารกิจพาทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี ลงเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชีย U23 พร้อมเป้าหมายโดยการคว้าแชมป์ และ ต้องพาทีมผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิก 2020 ที่ญี่ปุ่น

ล่าสุดกุนซือวัย 72 ถูกปลดจากตำแหน่งเฮดโค้ชใหญ่เป็นที่เรียบร้อยหลังเกมอุ่นเครื่องสองนัดล่าสุดทำได้เพียงเสมอกับ เกาหลีเหนือ 1-1 และแพ้ เวียดนาม 0-2 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง เฮา เหว่ย อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติจีนหญิงมารับตำแหน่ง พร้อมกับ เกา ฮอง โบ อดีตแนวรุกทีมชาติจีนมาเป็นผู้ช่วย

