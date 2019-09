เซ็นผมไปที! ฮอนดะเสนอตัวร่วมทัพแมนฯยูฯ

เคสุเกะ ฮอนดะ เสนอตัวย้ายซบ แมนฯ ยูฯ กลางทวิตเตอร์ โดยบอกว่าเขาต้องการลงเล่นกับทีมที่ยิ่งใหญ่และนักเตะที่ยอดเยี่ยม

มิดฟิลด์วัย 33 กลายเป็นนักเตะไร้สังกัด นับตั้งแต่โบกมือลา เมลเบิร์น วิคตอรี สโมสรในลีกออสเตรเลีย เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP