เซ่นชัยเหนือท็อฟฟี่! เรือใบแถลง 'เดอ บรอยน์' เจ็บโคนขาหนีบ

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า เควิน เดอ บรอยน์ กองกลางคนสำคัญได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบจากเกมกับเอฟเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าตัวจะไม่มีชื่อในเกมกับดินาโม ซาเกร็บคืนนี้แน่นอนแล้ว

เพลย์เมกเกอร์วัย 28 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล เมื่อเจ้าตัวทำไปแล้ว 9 แอสซิสต์ จาก 9 นัดที่ลงสนาม

แต่ในเกมล่าสุดที่ทัพเรือใบสีฟ้าบุกไปคว้าชัยเหนือท็อฟฟี่สีน้ำเงิน 3-1 ดาวเตะเบลเยียมถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 80 และล่าสุดแถลงการณ์จากสโมสรยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บ และยังคงต้องรอดูอาการอย่างต่อเนื่อง

Kevin De Bruyne suffered a groin injury in the win over Everton and will miss tonight's game against Dinamo Zagreb. The extent of his layoff depends on how well he responds to the rehabilitation programme overseen by the Club's medical staff.