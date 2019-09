เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน! กาตาร์เปิดตัวสัญลักษณ์ฟุตบอลโลก 2022

ฝ่ายจัดการแข่งขัน เปิดเผยสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ เรียบร้อยแล้ว

สัญญาดังกล่าวได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมอาหรับทั้งในประเทศและภูมิภาค รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหกรรมกีฬาที่เชื่อมโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน

"ส่วนโค้งของสัญลักษณ์เป็นการสื่อถึงคลื่นของเนินทรายในทะเลทราย" แถลงการณ์จากฟีฟ่าระบุ

"และการวนเป็นเลขแปดก็เพื่อบ่งบอกถึงสนามทั้งแปดแห่งที่จะจัดการแข่งขัน รวมถึงเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้ ที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงแต่ละชาติเข้าไว้ด้วยกันในการแข่งขันรายการนี้"

