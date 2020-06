เชลซี คอนเฟิร์ม ก็องเต้ ลงซ้อมแบบสัมผัสตัวแล้ว

เชลซี แถลงยืนยัน เอ็นโกโล ก็องเต้ กองกลางตัวรับคนสำคัญ ร่วมซ้อมแบบสัมผัสตัวกับสโมสรแล้ว

ก่อนหน้านี้ สิงห์บลูกังวลว่าอาจหมดสิทธิ์ใช้งานมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสไปจนจบซีซัน หลังนักเตะขอซ้อมอยู่ที่บ้าน เพราะกังวลความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเขาเคยมีประวัติวูบในระหว่างซ้อมกับสโมสรในปี 2018 มาก่อน

Great to see @nglkante back with the main group today! 🙌