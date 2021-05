เชลซีใจชื้น! สามแข้งสำคัญคัมแบ็คซ้อมก่อนชิงฯเอฟเอ คัพ

เอ็นโกโล ก็องเต้, มาเตโอ โควาซิช และ อันเดรียส คริสเตนเซน สามแข้งตัวหลักของเชลซีกลับมาลงซ้อมกับทีม ก่อนเกมชิงชนะเลิศเอฟเอ คัพ กับเลสเตอร์ ซิตี้

มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศส มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมบุกชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เขาไม่มีชื่อในเกมนัดพ่ายอาร์เซนอลเมื่อวันพุธ เช่นเดียวกับปราการหลังทีมชาติเดนมาร์กที่บาดเจ็บจากเกมนี้เช่นเดียวกัน

ขณะที่ ห้องเครื่องโครแอตไม่ได้ลงสนามช่วยทีมตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ทว่าล่าสุดทั้งสามคนสามารถกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้ง และมีลุ้นมีส่วนร่วมในเกมเอฟเอ คัพ นัดชิงฯ วันเสาร์นี้

