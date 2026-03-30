เชชโก้ไม่พอ! บัตต์ แนะ แมนฯ ยูฯ ลุยคว้า โอซิมเฮน ยกระดับแนวรุก

นิคกี้ บัตต์ ออกโรงแนะนำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินหน้าคว้า วิคเตอร์ โอซิมเฮน กองหน้าตัวเก่งของ กาลาตาซาราย มาร่วมทีม
ตำนานกองกลางปีศาจแดง มองว่าด้วยสถานะปัจจุบัน เบนยามิน เชชโก้ ยังไม่สามารถฝากความหวังสูงสุดในการทำประตูได้ แม้จะยิงได้ต่อเนื่องทำไปแล้ว 9 ประตูในพรีเมียร์ลีก
แต่ บัตต์ มองว่า เชชโก้ ยังไม่ใช่แข้งสมบูรณ์แบบ และมีอีกหลายจุดให้พัฒนา ยิ่งหากได้ไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า ทำให้ทีมต้องเร่งหากองหน้าที่สมบูรณ์แบบมายกระดับ
“ผมไม่คิดว่าเขา (เชชโก้) จะแบกแนวรุกของทีมไว้คนเดียวได้ พวกเขาจำเป็นต้องมีเบอร์ 9 เข้ามาเพิ่มอีกคน จริงอยู่ว่าเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่, การเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม และสู้ถวายหัว เขายิงประตูได้และเล่นลูกกลางอากาศได้ดี แต่เขายังไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ยูไนเต็ด ในระดับนั้น ซึ่งเขามีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้
"เมื่อคุณต้องเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก มันคืออีกเรื่องเลย ทั้งจังหวะเกมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ความกดดันอีกแบบ แถมคุณยังต้องกลับมาเค้นฟอร์มในลีกต่อหลังจากนั้น 2 วันต่อมา”
"พวกเขาจำเป็นต้องออกไปคว้าผู้เล่นระดับท็อปมาร่วมทีมให้ได้"
"ผมมองว่า โอซิมเฮน คือนักเตะคนนั้น และเชื่อว่าผู้เล่นจากลีกตุรกีนั้นอยู่ในสถานะที่คว้าตัวมาร่วมทีมได้"
"เขาทรงพลัง, รวดเร็ว, วิ่งสอดแนวรับได้ดี, เขาเข็งแกร่ง, มีทักษะการจับบอลที่ยอดเยี่ยม, ยิงประตูได้หลากหลายรูปแบบ และเล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกด้วย”