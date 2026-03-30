Goal.com
สด
Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เชชโก้ไม่พอ! บัตต์ แนะ แมนฯ ยูฯ ลุยคว้า โอซิมเฮน ยกระดับแนวรุก

Manchester United
Premier League
V. Osimhen

นิคกี้ บัตต์ ออกโรงแนะนำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินหน้าคว้า วิคเตอร์ โอซิมเฮน กองหน้าตัวเก่งของ กาลาตาซาราย มาร่วมทีม


ตำนานกองกลางปีศาจแดง มองว่าด้วยสถานะปัจจุบัน เบนยามิน เชชโก้ ยังไม่สามารถฝากความหวังสูงสุดในการทำประตูได้ แม้จะยิงได้ต่อเนื่องทำไปแล้ว 9 ประตูในพรีเมียร์ลีก


แต่ บัตต์ มองว่า เชชโก้ ยังไม่ใช่แข้งสมบูรณ์แบบ และมีอีกหลายจุดให้พัฒนา ยิ่งหากได้ไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า ทำให้ทีมต้องเร่งหากองหน้าที่สมบูรณ์แบบมายกระดับ

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE


“ผมไม่คิดว่าเขา (เชชโก้) จะแบกแนวรุกของทีมไว้คนเดียวได้ พวกเขาจำเป็นต้องมีเบอร์ 9 เข้ามาเพิ่มอีกคน จริงอยู่ว่าเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่, การเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม และสู้ถวายหัว เขายิงประตูได้และเล่นลูกกลางอากาศได้ดี แต่เขายังไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ยูไนเต็ด ในระดับนั้น ซึ่งเขามีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้


"เมื่อคุณต้องเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก มันคืออีกเรื่องเลย ทั้งจังหวะเกมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ความกดดันอีกแบบ แถมคุณยังต้องกลับมาเค้นฟอร์มในลีกต่อหลังจากนั้น 2 วันต่อมา”


"พวกเขาจำเป็นต้องออกไปคว้าผู้เล่นระดับท็อปมาร่วมทีมให้ได้"


"ผมมองว่า โอซิมเฮน คือนักเตะคนนั้น และเชื่อว่าผู้เล่นจากลีกตุรกีนั้นอยู่ในสถานะที่คว้าตัวมาร่วมทีมได้"


"เขาทรงพลัง, รวดเร็ว, วิ่งสอดแนวรับได้ดี, เขาเข็งแกร่ง, มีทักษะการจับบอลที่ยอดเยี่ยม, ยิงประตูได้หลากหลายรูปแบบ และเล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกด้วย”

