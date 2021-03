เฉลยแล้ว! เฟลิกซ์ดีใจจุ๊ปากใส่เพื่อนแอต.มาดริด

เจา เฟลิกซ์ แนวรุกของแอตเลติโก้ มาดริด ทำท่าดีใจจุ๊ปากใส่ เรนาน โลดี้ เพื่อนร่วมทีม หลังซัดประตูช่วยทีมบุกกำราบบียาร์เรอัล 2-0

ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสสวมบทซูเปอร์ซับลงมายิงประตูปิดท้ายช่วยทีมตราหมี ก่อนจะระบายความอัดอั้นด้วยการทำท่าดีใจจุ๊ปาก ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องการสื่อถึงใครกันแน่

อย่างไรก็ดี ล่าสุดปริศนาดังกล่าวได้รับการคลี่คลายแล้ว เมื่อโลดี้เฉลยเองว่าเขาคือคนที่เฟลิกซ์สื่อถึง หลังจากไปพูดกระตุ้นรุ่นน้องก่อนเกม

"อย่าโมโหสิ นายพูดไว้และนายก็ทำได้ตามคำพูด เราอยู่ด้วยกันเสมอ น้องชาย" แบ็คซ้ายบราซิลเลียน โพสต์ผ่านอินสตาแกรม

ชัยชนะเกมนี้ทำให้ทีมของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน ขยับหนี บาร์เซโลนา รองจ่าฝูงเพิ่มเป็น 5 คะแนน แถมแข่งน้อยกว่า 1 เกม

JOAO FELIX GOAL. MAKE THE APOLOGY AS LOUD AS THE DISRESPECT pic.twitter.com/WxS5L8rMls