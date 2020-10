เฉิดฉาย! ฟาติคว้าแข้ง MVP ลาลีกาเดือนก.ย.

อันซู ฟาติ ปีกดาวรุ่งของ บาร์เซโลนา คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของลาลีกา สเปน มาครอง

แนวรุกวัย 17 ปีกลายเป็นนักเตะชุดหลักของ โรนัลด์ คูมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่สองของเขากับทีมชุดใหญ่เท่านั้น โดยเขาสามารถเบียดอุสมาน เดมเบเล เป็นสำรอง และติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากทำ 3 ประตู 1 แอสซิสต์จาก 3 เกมในลาลีกา ทำให้ อันซู ฟาติ ได้รับการเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายของ ลาลีกา

🏆 @ANSUFATI is the #LaLigaSantander Player of the Month for September! 💙🔝❤️



