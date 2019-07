เจ็บไม่ฟื้น! เชลซีส่งตัวก็องเต้กลับอังกฤษ

เชลซี แถลงยืนยัน พวกเขาส่งตัว เอ็นโกโล ก็องเต้ บินกลับอังกฤษแล้ว เพื่อเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หาย

กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่ปลายซีซันก่อน แต่ยังฝืนลงเล่นนัดชิงยูโรปาลีกครบ 90 นาที และช่วยทีมอัดอาร์เซนอล 4-1 พร้อมคว้าแชมป์ไปครอง

เดิมที แฟรงค์ แลมพาร์ด กุนซือคนใหม่ หวังว่า ดาวเตะวัย 28 จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ทันเกมเปิดฤดูกาล หลังนักเตะเริ่มลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในการทัวร์ปรีซีซันที่ญี่ปุ่น

N’Golo Kante has travelled back to the UK to continue his rehabilitation for an injury connected to the knee problem he sustained at the end of last season.#CFCinJapan pic.twitter.com/w4MdkhAANU