เจอร์รี มาร์สเดน ผู้ร้องเพลง You’ll Never Walk Alone เสียชีวิต

ลิเวอร์พูล ได้รับข่าวเศร้าเมื่อ เจอร์รี มาร์สเดน ผู้ขับร้องบทเพลง You’ll Never Walk Alone อันโด่งดังได้เสียชีวิตลงแล้ว

มาร์สเดน เป็นนักร้องในนามวง "เจอร์รี่ และ เดอะ เพซเมคเกอร์" ผู้เป็นชาวเมืองลิเวอร์พูลโดยกำเนิด และเป็นคนนำบทเพลงนี้ไปเสนอบิลล์ แชงคลี่ย์ ตำนานกุนซือของลิเวอร์พูลในปี 1963 ซึ่งมันได้กลายเป็นบทเพลงในตำนานของสโมสรและกองเชียร์เดอะ ค็อป อีกทั้งยังเป็นเพลงที่ถูกนำไปร้องต่อในอีกหลาย ๆ สโมสร

ล่าสุด ทาง ลิเวอร์พูล ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของ มาร์สเดน แล้วในวัย 78 ปีจากอาการป่วย

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.



Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV