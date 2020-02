เจอกันฤดูกาลหน้า! บาร์ซาคอมเฟิร์ม 'เดมเบเล' พัก 6 เดือน

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า อุสมาน เดมเบเล แนวรุกค่าตัวแพง เข้ารับการผ่าตัดแฮมสตริงที่ต้นขาขวา ทำให้ต้องพักรักษาตัวประมาณ 6 เดือน

ดาวเตะวัย 22 ปี ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมได้เมื่อต้นเดือมกุมภาพันธ์ แต่ก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกครั้งขณะซ้อมร่วมกับทีม

ทำให้เจ้าบุญทุ่มตัดสินใจส่งเจ้าตัวไปรักษาที่ประเทศฟินแลนด์ ก่อนที่จะยืนยันว่าแนวรุกเฟร้นช์แมนหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมตลอดฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว

