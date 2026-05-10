เงาสุธี! ครูประจำชั้นเผยเบื้องหลังตอนค้นพบ #ธีรภัทร ปรือทอง ก่อนไปไกลถึงเจลีก

‘ครูน็อต’ ปณต เอมซ์บุตร อดีตคุณครูประจำชั้นของ ธีรภัทร ปรือทอง เล่าถึงเบื้องหลังในวันที่ค้นพบดาวเตะวัย 19 ปี ก่อนไต่เต้าจากฟุตบอลนักเรียนไปไกลถึงเจลีก ญี่ปุ่น ในสีเสื้อ คอนซาโดเล ซัปโปโร
ธีรภัทร ย้ายไปเล่นกับ ซัปโปโร อดีตต้นสังกัดเก่ของ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ด้วยสัญญายืมตวจาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด แต่กลับระเบิดฟอร์มเกินคาด ล่าสุดเพิ่งประเดิมสกอร์แรกของตัวเองในลีกญี่ปุ่น ช่วย ซัปโปโร เอาชนะ โอมิยะ อาร์ดิจา 4-3 ในเกมเจลีก 2/3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ 100 ปี โซนตะวันออก กลุ่ม B (EAST-B) นัดที่ 16 วันที่ 9 พ.ค.
ด้าน ‘ครูน็อต’ ได้กล่าวชื่นชมลูกศิษย์คนเก่งที่ครั้งหนึ่งเคยปลุกปั้นวันที่ยังเล่นฟุตบอลนักเรียกกับทีมโรงเรียนมัธยมตากสินว่า "ยินดีมากๆ กับเจ้าเปา อยู่ด้วยกันมา 4 ปี ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม. 4 ตอนนี้ไปโลดแล่นในเจลีกแล้ว ก็ขอให้มุ่งมั่นทำเต็มที่มีวินัย และมีความตั้งใจอดทนสู้ต่อไป"
"ตามสไตล์นักบอลเรียนบ้างหลับบ้าง แต่เขาเอาตัวรอดได้สามารถผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานมาได้ ทำให้ตัวเองเรียนจบ"
"เขามีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น ด้วยความสามารถของเขาเอง รวมถึงการเชื่อฟังผู้ฝึกสอนทำให้เขามีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ณ วันที่คัดมีแต่คนพูดว่า เขาเหมือน สุธี สุขสมกิจ ด้วยสไตล์การเล่นที่ถนัดเท้าซ้าย พอดึงเข้ามาอย่างที่บอกเขามีความมุ่งมั่นเชื่อฟัง เขาสามารถพยายาม และปรับตัวจนทำให้ตัวเองมีวันนี้ได้"
"ตอนนั้นที่คัดตัวเป็นของ พีทีที อคาเดมี่ที่ยังมีสัญญากับโรงเรียนมัธยมตากสิน ได้ไปคัดตามที่ต่างๆ จนได้ไปเจอเปาที่จังหวัดอุบลฯ แล้วเขาก็ติดเข้ามาเป็นนักเตะของ พีทีที อคาเดมี่”
‘ครูน็อต’ พูดถึงสิ่งที่ทำให้ ธีรภัทร โดดเด่นจากเพื่อนร่วมรุ่นว่า “เขามีความตั้งใจ และมีความกระหายกล้าที่จะเอาชนะไม่ว่าจะสถานการณ์ 1 ต่อ 1 หรือการเล่นร่วมกับเพื่อน โดดเด่น ณ วันนั้นที่คัด"
"เขามีทัศนคติที่ดี มีวินัย ความตั้งใจในการเล่นทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมา อาจด้วยเท้าซ้าย และกล้าเล่นของเขา รู้สึกภูมิใจแทนผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอนที่ปลุกปั้นเขามาตั้บแต่เริ่มต้น"
ปัจจุบัน ‘ครูน็อต’ ปณต เอมซ์บุตร กำลังคุมทีมมัธยมตากสินระยอง ลงเล่นใน GLO Cup และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมทั้งรุ่น U13 U15
ขณะที่ ธีรภัทร ปรือทอง ลงสนามให้ ซัปโปโร ในเกมเจลีก 2/3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ 100 ปี โซนตะวันออก กลุ่ม B (EAST-B) ไปแล้ว 8 นัด ด้วยสถิติ ยิง 1 แอสซิสต์ 2 และเรียก 2 จุดโทษให้กับทีม