พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

เคารพทุกทีม! ดิ มาร์โกยันไม่ได้ดูถูกบอสเนีย หลังมีคลิปเฮตอนรู้ผลคู่ชิงฯ

เฟเดริโก้ ดิมาร์โก แบ็คซ้ายทีมชาติอิตาลี ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ดูถูกทีมชาติบอสเนีย หลังมีภาพนักเตะแสดงความดีใจที่ได้พบในนัดชิงฯ เพลย์ออฟ ไปฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย

มีคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลเมื่อ ดิมาร์โก และเพื่อนร่วมทีมบางส่วนแสดงความดีใจหลังได้เห็น บอสเนีย ดวลจุดโทษเอาชนะ เวลส์ เข้าไปชิงชนะเลิศกับพวกเขา ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกเขากำลังดูถูกคู่แข่ง

“ผมตัดสินใจมาที่นี่และพูดในการแถลงข่าวครั้งนี้ เพราะผมต้องการเน้นย้ำว่าผมมีความเคารพอย่างยิ่งต่อทุกสโมสรและทีมชาติ" ดิมาร์โก เผย

"เพื่อนร่วมทีมบางคนรวมถึงตัวผม แค่แสดงปฏิกิริยาไปตามสัญชาตญาณ พวกเราฉลองผลการจับสลากเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับกลุ่มเพื่อน หลังจากนั้นไม่นาน ผมก็ได้ส่งข้อความไปหา เอดิน เชโก้ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เคยเล่นด้วยกัน เรายังเคยไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันด้วยซ้ำ ผมร่วมยินดีกับเขา เขาก็ยินดีกับผม และเขายังบอกผมด้วยว่าขอให้ทีมที่ดีที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

"วิดีโอตัวนั้นถูกถ่ายในสถานที่ที่มีทั้งสมาชิกในครอบครัวและเด็ก ๆ อยู่ด้วย ผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียมารยาทที่มีคนเอาไปแชร์ ผมได้อ่านข่าวที่บอกว่าพวกเราจองหอง ผมไม่เข้าใจเลยว่าเราจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไร ในเมื่อเราไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมานานถึง 12 ปีแล้ว”

