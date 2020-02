"เคอิจิโร โองาวะ" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

เคอิจิโร โองาวะ มิดฟิลด์ของ วิสเซล โกเบ ทีมใน เมะอิจิ ยะสุดะ เจ1 ลีก คว้า ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แรก ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2020

แนวรุกวัย 27 ปีโชว์ฟอร์มกดแฮตทริกพายอดทีมแดนปลาดิบเปิดบ้านถล่ม ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม ไปขาดลอย 5-1 ในเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม ACL เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

และด้วยผลงานในเกมนี้ทำให้เขาได้คะแนนเรตติ้งสูงถึง 9.1 จนทำให้ได้รับเลือกจาก โตโยต้าคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปครอง

