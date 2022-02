เคล็ดลับเซฟกระจาย! เด เคอาเผยเป็นสาวกเพลงเฮฟวีเมทัล

ดาบิด เด เคอา ผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าเจ้าตัวชอบฟังเพลงแนวเฮฟวีเมทัลอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองในการลงซ้อมและการแข่งขัน

นายทวารชาวสเปนรายนี้ อยู่กับทัพปีศาจแดงมาร่วม 1 ทศวรรษแล้ว แต่ยังคงเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีม และโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอยู่เสมอ แถมซีซั่นนี้เขายังกลายมาเป็นนายด่านที่ทำสถิติเซฟมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกขณะนี้อีกด้วย

"มันเริ่มขึ้นตอนผมเป็นเด็ก ผมจะใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ที่อาลีคานเต้ (เมืองในประเทศสเปน) กับพ่อแม่ของผม" เด เคอา กล่าวผ่าน เว็บไซต์ของ UEFA

"มีเด็กผู้ชายคนอื่น ๆ ที่อยู่แถวนั้น อายุมากกว่าผมนิดหน่อย และพวกเขาฟังเพลงแนวนี้กัน ซึ่งผมก็เลยฟังด้วย"

"ผมชอบเฮฟวีเมทัลและร็อค มันช่วยกระตุ้นตัวผมได้ ผมชอบ Slipknot, Avenged Sevenfold, System of a Down รวมถึง Bullet for My Valentine ด้วย"

"ผมชอบทุกอย่างแหละ ทุกอย่างที่คุณคิดได้เลย อย่าง แฟรงค์ ซินาตรา เป็นต้น ผมชอบเพลงสเปนเหมือนกัน จริง ๆ แล้วผมฟังทุกแนวแหละ"