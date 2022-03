เคล็ดลับความฟิต คริสเตียโน โรนัลโด้ : กินอะไร? ออกกำลังกายยังไง?

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คริสเตียโน โรนัลโด้ เป็นหนึ่งนักฟุตบอลที่ได้รับการยกย่องเรื่องระเบียบวินัย และคุณสมบัติทางกายภาพอันยอดเยี่ยม

ดาวดังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และทีมชาติโปรตุเกส มีทักษะการเล่นฟุตบอลอันเหนือชั้น ผสมผสานระหว่างความเร็ว, ความสามารถ และพละกำลังได้อย่างลงตัว

โรนัลโด้ ไม่ได้เกิดมาพร้อมคุณสมบัติชั้นยอดเหล่านี้ ร่างกายที่ผอมบางของเขาในช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้ออันสวยงาม นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อปี 2003

เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ 5 สมัย ทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร เรามีเคล็ดลับที่เขาเปิดเผยด้วยตัวเองมาเล่าให้ฟัง

โรนัลโด้ ฝึกซ้อมอย่างไร?

ข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญคือ เริ่มต้นด้วยวอร์มอัพทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บ "ในการฝึกซ้อม เราต้องเริ่มวิ่งรอบสนามสองสามรอบเพื่อยืดกล้ามเนื้อ และออกกำลังกลายแบบคาร์ดิโอ" โรนัลโด้ อธิบาย

"ต้องแน่ใจว่าคุณทำอะไรที่คล้ายๆแบบนี้ในการซ้อม ไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งในยิม, วิ่งบนลู่ หรือปั่นจักรยานก็ตาม"

เมื่ออยู่ในยิม การออกกำลังกายของ โรนัลโด้ จะถูกแยกระหว่างการฝึกหัวใจและหลอดเลือด เช่นการวิ่งและการพายเรือ และยกน้ำหนัก ในอัตราส่วนที่เท่ากัน และต้องแน่ใจว่าต้องออกกำลังทุกส่วนของร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง

ในสนามซ้อม ต้องโฟกัสที่การซ้อมที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อจำลองให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ตอนแข่งขันจริงให้มากที่สุด "เราซ้อมวิ่งแบบสปรินท์กันเยอะมาก และมันนำไปใช้ร่วมกับการออกกำลังกายของคุณได้ ไม่ว่าในยิมหรือกลางแจ้ง ลองเพิ่มการทำแบบนี้ลงไปในการออกกำลังกายทุกครั้งของคุณ" โรนัลโด้ แนะนำ

"การออกกำลังกายไม่จำกัดสถานที่ พยายามออกกำลังกายให้ได้ทุกที่ ไม่ใช่แค่ในยิม"

"คุณสามารถออกกำลังกายหน้าท้องได้ที่ห้องนอน ไม่ว่าตอนตื่นหรือก่อนนอน ถ้าทำเป็นประจำมันจะง่ายขึ้น เพราะคุณจะติดเป็นนิสัย"

โรนัลโด้ กินอะไร?

มันคงไม่ดีแน่ถ้าคุณมีรถหรูราคาแพง แต่กลับเติมน้ำมันคุณภาพแย่

โรนัลโด้ ควบคุมอาหารอย่างจริงจังและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก "การออกกำลังกายที่ดีต้องควบคู่กับการกินอาหารที่ดี" โรนัลโด้ กล่าว

"ผมกินอาหารที่โปรตีนสูง ผลไม้และผักเยอะๆ และพยามยามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล"

ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสมีนักโภชนาการส่วนตัวที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับ เรอัล มาดริด โดยเขากินอาหารมื้อเล็กๆ หกมื้อต่อวัน หรือทุกๆสามหรือสี่ชั่วโมง

โรนัลโด้ ชอบกินอาหารจำพวกปลา โดยเฉพาะปลาปากแหลม และ ปลากะพง อาหารโปรดของเขาคืออาหารที่มีปลาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเขามักจะสั่งสเต็กและสลัด และไม่เคยสั่งของแช่แข็งเลย ทุกอย่างที่เขากินต้องเป็นของสดเท่านั้น



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4

— Goal (@goal) June 15, 2021

มื้อเช้าของ โรนัลโด้ เขามักจะกินชีส, แฮม โยเกิร์ตไขมันต่ำควบคู่ไปกับผลไม้, ขนมปังปิ้ง และ อะโวคาโด้

"กินให้เป็นประจำ" โรนัลโด้ กล่าว "ถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำ การรักษาระดับพลังงานให้สูงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ"

"บางครั้งผมกินอาหารมื้อเล็กๆถึงหกมื้อต่อวัน เพื่อมั่นใจว่าผมจะมีพลังงานมากพอสำหรับการออกกำลังกาย"

นอกจากนี้ โรนัลโด้ ยังบอกว่าการดื่มน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญ และการเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม

เมื่อปี 2021 เขาเคยเป็นไวรัลดังระหว่างศึก ยูโร 2020 เมื่อหยิบขวดน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งไปวางที่อื่นช่วงที่อยู่ในห้องแถลงข่าว และแนะนำให้ทุกคนดื่มน้ำเปล่าแทน

โรนัลโด้ มีเคล็ดลับอะไรอีก?

การใช้ชีวิตอย่างมีวินัยเป็นสิ่งที่ โรนัลโด้ ทำตลอด 24 ชั่วโมง แต่ไม่ใช่เพียงแค่ด้านร่างกายเท่านั้น ด้านจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน

"เรียนรู้ที่จะฝึกจิตใจและร่างกายของคุณ" โรนัลโด้ กล่าว "ความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมีความสำคัญพอๆกับด้านร่างกาย และมันจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย"

แต่ถึงจะเป็นคนบ้าออกกำลังกายแค่ไหน โรนัลโด้ ก็ไม่ลืมรักษาวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจของผู้คนอยู่ตลอดเวลา

"การฝึกซ้อมและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ แต่การใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายจะช่วยให้คุณมีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี"

"ผมใช้เวลาว่างกับครอบครัวและเพื่อน ซึ่งมันทำให้ผมผ่อนคลายและมีทัศนคติที่ดี"

อีกหนึ่งสิ่งที่ โรนัลโด้ ไม่เหมือนใครคือเขาไม่ได้นอนเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่เขาเลือกที่จะงีบหลับ 90 นาทีห้าครั้งต่อวันแทน

ศาสตร์จารย์ ลิตเติลเฮลส์ กล่าวในหนังสือ Sleep: The Myth of 8 Hours, Power of Naps and the New Plan to Recharge Your Body and Mind" ของเขาไว้ว่า "นักกีฬาควรงีบหลับวันละ 5 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที แทนที่จะนอนหลับแบบเต็มอิ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ โรนัลโด้ ทำมาตลอด