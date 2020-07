เคลียร์ภาพนิ้วกลาง! เทียร์นีย์สัญญาส่งเสื้อขอบคุณแฟนอาร์เซนอลป่วยโรคมะเร็ง

คีแรน เทียร์นีย์ กองหลังอาร์เซนอล กล่าวขอโทษและชี้แจงเรื่องภาพไม่เหมาะสมที่โพสต์ลงบนโลกออนไลน์ ว่าเป็นเพียงการล้อเล่นกับคิตแมนของทีมเท่านั้น

แนวรับปืนใหญ่มีภาพหลุดชูนิ้วกลางโผล่บนโลกออนไลน์ หลังจบเกมที่ทีมปืนใหญ่เอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 พร้อมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ เอฟเอ คัพ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา จึงได้รีบดำเนินการลบภาพดังกล่าว พร้อมขอโทษแฟนบอลในทันที

"ผมไม่รู้เลยว่ามันถูกโพสต์ออกไป" เธียร์นีย์กล่าวทางทวิตเตอร์ของตัวเอง "มันเป็นแค่การล้อเล่นกับคิตแมน ผมต้องขอโทษด้วยถ้าทำให้ใครไม่สบายใจ มันไม่ได้มีความหมายถึงอะไรทั้งนั้น"

หลังจากนั้น ก็มีแฟนบอลรายหนึ่งซึ่งกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเข้ามาช่วยแก้ต่างให้ โดยบอกว่าการชูนิ้วกลางของเทียร์นีย์นั้น เป็นการกระทำโดยสื่อความหมายเพื่อให้กำลังใจเขา ซึ่งเทียร์นีย์ก็ได้เข้ามาขอบคุณ พร้อมสัญญาว่าจะส่งเสื้อบอลตัวหนึ่งไปให้เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป

That’s exactly what it stood for my man! U legend... get in touch I will send u my shirt from tonight. Keep fighting ❤️