เครื่องจักรสีแดงดำ! มิลานทุบสถิติยิงประตูสโมสรในรอบ 56 ปี

เอซี มิลาน ยอดทีมแห่ง กัลโช เซเรีย อา ยังคงร้อนแรงไม่หยุดหลังทำลายสถิติยิงประตูในรอบ 56 ปี ของสโมสร หลังเกมยูโรป้าลีกกับ กลาสโกว เซลติก

ปีศาจแดงดำ โชว์ฟอร์มเฉียบบุกเอานะ ม้าลายขาวเขียว ถึงถิ่น 3-1 โดยได้ประตูจาก ราเด้ ครูดิช, บราฮิม ดิอาซ และ เยนส์ เพ็ตเตอร์ เฮาเก้

และจากชัยชนะนัดนี้ทำให้ มิลาน ทำสถิติยิงประตูคู่แข่งอย่างต่ำเกมละ 2 ประตูได้ 10 เกมติดต่อกันรวมทุกรายการ ซึ่งเป็นครั้งแรกของสโมสรนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 1964 หรือเมื่อ 56 ปีที่แล้ว

โปรแกรมนัดต่อไปของ มิลาน จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ โรมา ในศึกกัลโช เซเรีย อา

1964 - AC Milan have scored 2+ goals in 10 consecutive games in all competitions for their first time since December 1964, 56 years ago. Dynamite. #UEL #CelticMilan pic.twitter.com/dvLrjh6zws