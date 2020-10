เครื่องจักรถล่มประตู! เลวานดอฟสกี้จารึกสถิติบุนเดสลีกา

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ดาวยิงของ บาเยิร์น มิวนิค กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาที่ยิงได้ 10 ประตู จาก 5 นัดแรกของฤดูกาล

กองหน้าชาวโปลิชระเบิดฟอร์มทำแฮททริคช่วยเสือใต้เปิดรังถล่ม ไอน์ทรัคต์ แฟรงค์เฟิร์ต 5-0 ทำให้ยอดรวมสกอร์ในลีกฤดูกาลนี้ของเขาเพิ่มเป็น 10 ประตู จาก 5 เกม กลายเป็นสถิติใหม่ของลีกสูงสุดเยอรมันทันที

ส่วนอีก 2 ประตูในเกมนี้เป็นผลงานของ เลรอย ซาเน และ จามัล มูเซียลา ขณะที่เสือใต้รั้งอันดับ 2 ของตารางร่วมกับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ โดยมี 12 คะแนน ตามหลัง แอร์เบ ไลป์ซิก จ่าฝูง 1 คะแนน

