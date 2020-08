เคยอยู่เชลซี! พูลิซิชโพสต์รูปคู่เมาท์ในวัยเด็ก

คริสเตียน พูลิซิช ปีกจอมพลิ้วของเชลซี โพสต์รูปในวัยเด็กที่ได้ร่วมเฟรมกับ เมสัน เมาท์ เมื่อปี 2010

ภาพดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลสิงห์บลู เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนว่า พูลิซิชเคยมาฝึกทักษะด้านลูกหนังกับสโมสรในวัยเด็กด้วย

"ผมเดิมพันเลยนะว่า ทุกคนไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน" แนวรุกชาวอเมริกัน โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม พร้อมแคปชัน

พูลิซิชย้ายมาเล่นกับเชลซีในซีซันที่ผ่านมา และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อทำไป 11 ประตู กับ 10 แอสซิสต์ จาก 34 เกม ขณะที่เมาท์ก็ได้รับโอกาสจาก แฟรงค์ แลมพาร์ด ลงเล่นในทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัว และทำไป 8 ประตู กับ 6 แอสซิสต์ จาก 53 เกม

ทั้งนี้ ทั้งคู่ต่างมีชื่อเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำปีนี้

Christian Pulisic and Mason Mount go way back! 🤩



📷: @cpulisic_10 (June 2010) pic.twitter.com/tLMk3kzOuU