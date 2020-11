เคียงข้างอิเนียสต้า!เอเอฟซียก"ธีราทร"แข้งเปลี่ยนเกมน่าจับตาศึกACL

ธีราทร บุญมาทัน แบ็คซ้ายชาวไทยของ โยโกฮามา เอฟ มารินอส สร้างชื่อกระหึ่มอีกครั้ง เมื่อถูก สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้เล่นที่เปลี่ยนเกมได้ ซึ่งน่าจับตามอง ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2020 รอบแบ่งกลุ่ม โซนตะวันออก

การแข่งขันในโซนตะวันออก กำลังจะกลับมาเตะกันอีกครั้ง ที่สนามกลาง ประเทศกาตาร์ ก่อนที่ล่าสุด แบ็คซ้ายชาวไทยวัย 30 ปี จะถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ หลัง 2 นัดแรก ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงช่วย ‘แชมป์เจลีก’ เก็บ 6 แต้มเต็ม ทำ 1 แอสซิสต์ และ รั้งจ่าฝูงของกลุ่ม H

เอเอฟซี กล่าวถึง ธีราทร ว่า "เมื่อถามว่านักเตะคนใดที่สร้างความอันตรายตอนครอบครองบอลมากที่สุด หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ ธีราทร บุญมาทัน แบ็คซ้ายทีมชาติไทย ของโยโกฮามา เอฟ มารินอส เมื่อไรก็ตามที่แชมป์เจลีก ญี่ปุ่น ได้ฟรีคิก ธีราทร บุญมาทัน มักสร้างความอันตรายให้ทีมได้ดี"

Who will be #ACL2020 East gamechanger?



🔸 Andreas Iniesta

🔸 Theerathon Bunmathan

🔸 Leandro

🔸 Oscar

🔸 Son Jun-ho

🔸 Bruno Fornaroli



VOTE 👇 https://t.co/bmYRbExxYI