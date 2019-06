"เคนยู ซุงิโมโตะ" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

เคนยู ซุงิโมโตะ กองหน้าของ อูราวะ เรด ไดมอนส์ ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่ห้า ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก

ดาวเตะวัย 26 ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกม ACL นัดที่ผ่านมา โดยเขาเป็นคนทำประตูขึ้นนำให้กับทีม และมีส่วนร่วมในแนวรุกอยู่ตลอดเวลา แม้สุดท้ายจะทีมจะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับอุลซาน ฮุนได 1-2 คาบ้านในเกมรอบ 16 ทีมนัดแรก

แต่ด้วยผลงานอันโดดเด่นของเขาในเกมดังกล่าว ทำให้เอเอฟซีเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนนสูงถึง 7.7 คะแนน

🙌🏻 Presenting the #ACL2019 Toyota Player of the Week! pic.twitter.com/uALI7u804p