ชอบยิงปืน! 'เคน'ขึ้นแท่นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาล นอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้

แฮร์รี เคน กองหน้าตัวเก่งของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ขึ้นแท่นกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของศึก นอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้

หัวหอกทีมชาติอังกฤษซัดหนึ่งประตูช่วยให้ ไก่เดือยทอง เปิดบ้านเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่าง ไอ้ปืนใหญ่ 2-0 เก็บสามแต้มาำคัญได้สำเร็จ

โดยประตูนี้ยังทำให้ เคน กลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของศึก นอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้ ด้วยผลงาน 11 ประตู แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ และ บ็อบบี้ สมิธ ที่เคยทำไว้ 10 ประตู เรียบร้อยแล้ว

ชัยชนะเกมนี้ทำให้ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เก็บเพิ่มเป็น 24 คะแนน ขยับไปรั้งจ่าฝูง ในขณะที่ไอ้ปืนใหญ่มี 13 คะแนน อยู่อันดับ 15

