เข้าใจผิด! ซาร์รีแจงเหตุวุ่นวายท้ายเกม 'เกป้าเป็นฝ่ายถูก แต่แสดงออกผิดวิธี'

เมาริซิโอ ซาร์รี หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเชลซี ชี้แจงว่า ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษ เกมคาราบาวคัพ นัดชิงชนะเลิศกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นั้นเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดกันระหว่างเขา กับ เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า ผู้รักษาประตูของทีม

เกมนี้เสมอกัน 0-0 จนถึงท้ายช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์สุดชุลมุน เมื่อผู้รักษาประตูเจ้าของค่าตัวแพงที่สุดในโลกมีอาการตะคริวขึ้น จนทำให้สิงโตน้ำเงินครามตัดสินใจจะส่ง วิลลี กาบาเยโร ลงมาเฝ้าเสาแทน ทว่านายด่านชาวสเปนกลับดันไม่ยอมออกสสนาม พยายามยืนยันว่าตัวเองยังเล่นต่อได้ จนทำเอากุนซืออย่าง เมาริซิโอ ซาร์รี ถึงกับออกอาการโมโหอย่างหนัก

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk